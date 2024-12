Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi: ex marito ed amori celebri, il passato difficile

Eva Grimaldi, nata Milva Perinoni il 7 settembre 1961 a Nogarole Rocca, è una delle showgirl più iconiche della televisione italiana. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, dove ha fatto il suo debutto come guardarobiera nel programma Drive In, Grimaldi ha lavorato come benzinaia. La sua carriera in tv ha avuto un punto di svolta con la partecipazione al Grande Fratello VIP, dove ha preso parte alla sesta edizione nel 2021. Sebbene sia stata eliminata dopo tre settimane, è tornata nel 2024 per la diciottesima edizione del Grande Fratello, confermando il suo status di volto noto della televisione italiana.

La vita privata di Eva Grimaldi

Nel corso degli anni, Eva Grimaldi ha avuto storie sentimentali molto discusse. Tra le sue relazioni più celebri ci sono quelle con Lele Mora, Vittorio Sgarbi e Gabriel Garko, con cui ha vissuto una relazione lunga e significativa negli anni ’90 e 2000. Nel 2006, Eva si è sposata con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, ma la coppia si separò nel 2010 e divorziò nel 2013.

Dal 2010, Eva Grimaldi ha trovato la felicità al fianco di Imma Battaglia, attivista politica e Lgbtq+ che ha sposato nel 2019 in una cerimonia civile celebrata da Monica Cirinnà, l’architetto della legge sulle unioni civili. Le due si conoscono dal 2008 e la loro storia d’amore è stata un punto di svolta nella vita di Eva, che in passato aveva avuto anche difficoltà con il proprio matrimonio e con i vizi legati all’alcol e alla cocaina. Eva ha raccontato, in varie interviste, che fu proprio Imma a tirarla fuori da quel periodo buio, aiutandola a superare le sue dipendenze.

La passione e la confessione osé

Nel racconto del loro amore, Eva Grimaldi non ha mai nascosto la passione e l’intensità del suo rapporto con Imma Battaglia. In un’intervista a Corriere della Sera, ha raccontato di come si sentisse subito attratta da Imma, nonostante fosse ancora sposata. La passione tra le due è iniziata in maniera giocosa, con Eva che ha confessato di aver utilizzato stratagemmi per corteggiare Imma, anche attraverso gesti romantici e divertenti. L’intensità della loro storia d’amore si è poi manifestata in un legame profondo e sincero che dura ormai da più di 12 anni.

Un passato turbolento e il riscatto

Eva Grimaldi non ha mai nascosto le difficoltà che ha attraversato, tra cui la dipendenza da alcol e droghe. Ha raccontato, in diverse occasioni, che dopo la separazione dal marito, si rifugiava nell’alcol, ma è stata proprio la relazione con Imma a farle superare quei momenti di buio. Il suo racconto di vita è anche un messaggio di riscatto, che la vede oggi come una donna serena e felice, capace di guardare al passato con consapevolezza e gratitudine per la nuova vita che ha costruito insieme a Imma.

Inoltre, Eva ha parlato della sua infanzia difficile, segnata da difficoltà scolastiche e fisiche, come il busto correttivo e l’apparecchio dentale. Questi ostacoli l’hanno resa più forte e determinata a superare le proprie insicurezze, un percorso che è proseguito con il supporto di Imma, che l’ha aiutata a vincere la paura di esporsi in pubblico e a diventare la donna che è oggi.