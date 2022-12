Sanremo 2023, a che ora finiranno le serate? Svelati gli orari di chiusura

Quando Amadeus ha annunciato 28 Big in gara al Festival di Sanremo 2023, una delle domande che ha prontamente interessato i telespettatori è stata la seguente: a che ora finiranno le serate della kermesse canora?

Sanremo 2023, a che ora finiranno le serate

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda dal 7 all’11 febbraio prossimi. Quello che ci attende sarà un Festival senza dubbio lungo, tra Big in gara che sfiorano i 30 e ospiti vari. Come da tradizione ci sarà tanto intrattenimento.

Ma dunque, al netto di possibili ritardi, sforamenti e repentini cambi editoriali, quando finiranno le serate di Sanremo 2023? A fornirci dei dati puramente orientativi ci ha pensato TvBlog.it:

L’orario di chiusura previsto per le prime quattro serate di Sanremo 2023 (dal martedì al venerdì) è l’1.30, mentre per la finalissima di sabato si scivola fino all’1.45. I break pubblicitari in onda durante il Festival saranno nove (più telepromozione).

Più o meno siamo in linea con le due precedenti edizioni (teoricamente dovrebbe terminare leggermente prima). Indubbiamente la notizia scatenerà i malumori di chi, giustamente, il giorno seguente dovrà fare i conti con la sveglia molto presto.

Ricordiamo inoltre che il prossimo Festival andrà in onda anche all’estero grazie ai canali di Rai Italia (Rai Italia 1 per il Nord America, Rai Italia 2 per Australia/Asia, Rai Italia 3 per l’Africa, Rai Italia 4 per il Sud America).