Durissimo sfogo di Sangiovanni contro il gossip in merito alla sua relazione d’amore con Giulia Stabile. Nonostante la loro storia sia nata sotto le telecamere di un programma, il cantante – giustamente – rivendica la sua privacy.

Giulia è una ballerina, Sangiovanni è un cantante… siamo due artisti: invece di stare attaccati alla musica, alla danza, all’arte, state sempre attaccati al gossip. Perché parlate di cose che non esistono, perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? Siamo due ragazzi normali, abbiamo il diritto di vivere la nostra intimità.

Noi non siamo parte di gossip, non facciamo gli influencer e non esponiamo la nostra vita privata, se non nella nostra arte… Se volete così tanto sapere della nostra vita privata, aspettate la nostra arte…ma basta volere sempre intromettersi, insistere, invadere la privacy degli altri pensando di sapere cose che non sapete.