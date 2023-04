La terza puntata del Serale di Amici 22 ha visto eliminato il ballerino Samuele Segreto, conosciuto come Samu. Nel ballottaggio con Wax, ad avere la peggio è stato proprio Samu: “Realizzare che è finito realmente dopo 7 mesi fa strano, però abbiamo dato tutto”, ha commentato nei frangenti prima del verdetto.

Samu eliminato ad Amici 22: le prime parole a caldo

Poco prima della sua eliminazione, mentre erano in Casetta, Samu ha confidato a Wax di sentire di essere lui l’eliminato ed ha ribadito però di essere pronto ad uscire senza rimorsi né rimpianti: “Io ho dato tutto. Se mi vedete piangere non sono triste. Sono troppo felice”.

Dopo aver parlato a lungo con Wax, Maria De Filippi ha avuto modo di confrontarsi anche con Samu, poco prima di scoprire di essere stato eliminato:

Sto molto bene. Ho pianto perchè mi sono emozionato ma sono felicissimo, anche se vado a casa stasera sono felicissimo. E’ già una vittoria arrivare qui ed aver vissuto questa esperienza che in pochi hanno la fortuna di vivere. Milioni di ragazzi che fanno i casting da tanti anni, inseguono un sogno e vorrebbero essere qui al posto nostro e sono tanto grato. Non ho rimpianti. Ho fatto tutte le cavolate che potevo fare. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui lo volevo aprire e sono cresciuto tanto. Ho preso veramente tante tante cose e super grato a voi, agli insegnanti, ai professionisti, ai ragazzi soprattutto. Ho dei legami bellissimi. E poi la vita continua, quindi… Chi voglio rivedere lo rivedo. Continuerò ad inseguire i miei sogni e quindi sono felice.

Maria De Filippi gli ha ricordato la sua grande indecisione: quando lo ha conosciuto infatti era indeciso se avrebbe voluto fare il ballerino o l’attore. Ma adesso?

In realtà non vorrei mai scegliere. Voglio vivere di arte, fare quello che mi fa stare bene e di sicuro se fossi obbligato a scegliere, la danza è al primo posto perché è indescrivibile quello che dà, quello che sento quando ballo. Mi sento veramente di mettermi a nudo ed è una cosa bellissima. E’ il linguaggio dell’anima, lo sento. Però anche quel mondo di là è stupendo.

Ha parlato anche dell’amore, che va “un disastro” pur riconoscendo che “è anche la cosa più bella che c’è”.

Subito dopo aver scoperto di essere lui l’eliminato, Samu ha voluto spronare i suoi compagni ad andare avanti e prendersi tutto ciò che meritano. “Sei tu che non meritavi di uscire, posso dirlo?”, Mattia Zenzola, in lacrime, “Non lo meritavi oggi e penso che sia un pensiero di tutti ma non hanno il coraggio di dirlo”.

“Questo programma è un concentrato di crescita che uno fa in anni. Wow”, sono state le ultime parole prima di lasciare la Scuola.