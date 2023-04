Chi è uscito ad Amici 22 tra Wax e Samu: web in rivolta per la terza puntata del serale

Chi è uscito ad Amici 22? L’1 aprile è andata in onda la terza puntata del serale che ha visto il ballottaggio finale tra Samu e Wax: ecco chi è stato eliminato.

A lasciare la scuola, così come vi avevamo anticipato, è stato Samu facendo esplodere una vera rivolta social. “Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni”, ha svelato il ballerino in casetta.

“Tra ballo e recitazione? Vorrei davvero non scegliere perché voglio vivere d’arte”. #Samu ha tanto talento e lo ha dimostrato ad #Amici22 e nel film #StranizzaDAmuri. Dunque qualsiasi cosa accadrà per lui, da ora in avanti, sarà un successo. Forza

pic.twitter.com/4ocLutfa11 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) April 1, 2023