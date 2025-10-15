Rosario e Lucia, ritorno di fiamma finito male: cos’è successo

Ritorno tra Lucia e Rosario.. finito male.

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo si rivedono dopo la rottura: ecco cosa sarebbe successo, ritorno di fiamma andato a male

Nonostante la fine burrascosa della loro storia d’amore e il clamoroso addio al trono di Uomini e Donne, sembra che Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo si siano incontrati di nuovo. Ma cosa sarebbe davvero accaduto tra i due ex protagonisti di Temptation Island? A fare chiarezza ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, sempre attento alle dinamiche del mondo dei reality.

Il ritorno di fiamma (mancato) tra Rosario e Lucia

Negli ultimi mesi il rapporto tra Rosario e Lucia ha fatto molto discutere. Dopo il naufragio della loro relazione a Temptation Island, i due avevano provato a ricucire lo strappo, ma senza successo. Successivamente, a Rosario era stata offerta la possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne, ma proprio quando tutto sembrava pronto per la sua nuova avventura televisiva, è arrivato il colpo di scena.

Lucia, infatti, si è presentata in studio dichiarando di aver avuto un incontro intimo con Rosario poche ore dopo che lui aveva accettato la proposta del programma. Questo ha causato un vero e proprio terremoto: Rosario ha dovuto lasciare il trono prima ancora di iniziare, senza conoscere nemmeno una delle corteggiatrici.

Un nuovo incontro… ma tutt’altro che sereno

Ora, a distanza di qualche settimana, emergono nuovi retroscena. Secondo quanto rivelato da Pugnaloni, pare che circa due settimane fa Lucia e Rosario si siano rivisti. L’intenzione iniziale sarebbe stata quella di chiarire, ma l’incontro si sarebbe trasformato in un acceso litigio. Dopo l’episodio, Lucia avrebbe bloccato Rosario sui social, segnale di una rottura ancora molto tesa.

Lucia tenta di riavvicinarsi, ma Rosario non ci sta

A sorpresa, però, Lucia avrebbe poi deciso di fare un passo indietro, sbloccando il suo ex e cercando di riavvicinarsi a lui. Pare che abbia iniziato a cercarlo sotto casa, lasciandogli messaggi scritti a mano e piccoli regali, nella speranza di riaccendere qualcosa.

Tuttavia, le fonti vicine alla coppia assicurano che il secondo incontro non abbia avuto risvolti sentimentali. Nessun gesto affettuoso, nessun segnale concreto di ritorno di fiamma. Al momento, Rosario sembrerebbe determinato a non concedere una seconda possibilità e, almeno per ora, tra i due non ci sarebbe alcun tipo di riavvicinamento sentimentale.

E non è tutto: