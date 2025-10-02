Rosario Guglielmi rompe il silenzio dopo la cacciata da U&D

Rosario Gugielmi e le prime parole dopo Uomini e Donne, il video

Rosario Guglielmi rompe il silenzio dopo Temptation e il trono saltato a Uomini e Donne

Dopo il silenzio dei giorni seguenti, Rosario Guglielmi è tornato a parlare al suo pubblico attraverso i social. Il giovane 29enne ha deciso di uscire dal riserbo per condividere pensieri e ringraziamenti, dopo l’esperienza a Temptation Island e il sogno del trono a Uomini e Donne sfumato all’ultimo.

In molti ricorderanno che, terminata l’avventura nel reality, Rosario era stato contattato per diventare tronista, ma un’indiscrezione emersa dalla sua ex, Lucia Ilardo, avrebbe fatto saltare tutto: lei affermò di averlo visto recentemente e che tra loro fosse accaduto qualcosa, portando la produzione a rivedere la decisione.

Con queste premesse, Rosario ha scritto un post su Instagram per parlare ai suoi follower più sinceri: “Eccoci qui, dopo tanto tempo. Che bello poter scrivere qualche pensiero e farvi immergere nella mia vita a piccoli passi. Qui nessuno è esperto in nulla eh, abbiatene cura!”

Ha poi proseguito con parole di gratitudine: “Prima ancora però devo ringraziarvi, con il cuore, sia per l’affetto che per la vicinanza. Leggo tutti i vostri messaggi, dal primo giorno, sempre con attenzione e amore. È stata l’esperienza più forte della mia vita, ma che porterò per sempre dentro. Vi voglio bene!”

In una delle sue storie, ha aggiunto ulteriori ringraziamenti: “È stato un percorso turbolento, però la vicinanza che mi avete dimostrato… i messaggi li conservo con cura. Quindi grazie un milione di volte. Piano piano vi farò immergere nella mia vita, nella mia quotidianità. Ci aggiorniamo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Velenosa del Gossip (@lavelenosaofficialgossip)

Con queste dichiarazioni, Rosario apre uno spiraglio di dialogo col suo pubblico, mostrando che, pur senza il trono, non è rimasto del tutto distante. L’attenzione adesso è tutta puntata a capire se tornerà in televisione e come si reinventerà dopo le tempeste di queste settimane. Che ne pensate?