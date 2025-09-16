Rosario abbandona il trono di Uomini e Donne: cosa c’è dietro

Altro che percorso romantico: il trono di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne si è concluso prima ancora di cominciare davvero. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione di oggi si è verificato un vero e proprio terremoto nello studio di Maria De Filippi.

A innescare tutto è stata Lucia Ilardo, ex del neo tronista e protagonista con lui di Temptation Island 2025, che davanti a tutti ha smascherato Rosario rivelando un dettaglio clamoroso: i due sarebbero stati insieme fino a pochi giorni fa. Più precisamente, avrebbe detto di aver passato la notte con lui di recente. Una rivelazione che ha lasciato lo studio senza parole e ha costretto il tronista a prendere una decisione drastica: abbandonare il trono.

Il retroscena scoop: lei doveva scendere a corteggiarlo ma..

Il retroscena però è ancora più interessante. Sempre secondo Pugnaloni, Lucia era stata contattata dalla redazione per scendere come corteggiatrice proprio per Rosario. Ma lui avrebbe rifiutato categoricamente, dicendo di non volerla tra le sue corteggiatrici. Un gesto che, secondo fonti vicine al programma, avrebbe profondamente infastidito Lucia, al punto da spingerla a tornare in studio solo per raccontare tutto pubblicamente e rovinargli il trono.

Un vero colpo basso, che ha però cambiato le carte in tavola. Con questa rivelazione, Rosario ha perso la possibilità di proseguire la sua esperienza a Uomini e Donne, e la redazione si trova ora a dover riorganizzare il parterre del trono classico.

Una vicenda che sicuramente farà discutere, e che dimostra ancora una volta quanto il confine tra vita privata e programma, a volte, possa diventare molto sottile.