Roberta Bruzzone interviene su Basciano: cosa era già emerso al Grande Fratello, l’analisi

Il caso di Alessandro Basciano, ormai esce totalmente dalla cronaca rosa, per tingersi di un altro colore. Ad occuparsene, nella giornata di ieri, è stata anche la trasmissione Ore 14, condotta nel pomeriggio di Rai2 da Milo Infante e basata sull’approfondimento dei casi di cronaca nera. Ad intervenire, in collegamento, è stata anche la criminologa e psicologa, Roberta Bruzzone.

Roberta Bruzzone commenta il caso Basciano

La Bruzzone – che non ha certo bisogno di presentazioni – ha reso un quadro particolarmente chiaro non solo della situazione ma anche della personalità di Basciano, stando a quanto emerso nelle ultime ore. Ecco con quali parole ha riassunto il tutto:

C’è tutto il corredo della rabbia narcisistica. Evidentemente questo signore non ha ottenuto il controllo sulla sua vita che si aspettava di avere e quindi l’aggredisce sotto il profilo reputazionale, la minaccia di morte, cerca di farla sentire inadeguata, aggredisce quelle che sono le sue qualità sulle quali evidentemente questa ragazza punta parecchio, e cerca in tutti i modi di farle terra bruciata intorno, cercando di trasformarsi lui in una assai improbabile vittima. Diciamo quindi che qui ci sono tutti gli ingredienti del narcisismo maligno.

Monica Leofreddi, anche lei in collegamento con la trasmissione di Rai2, ha ricordato come lui, nel frattempo, facesse delle interviste televisive “facendo la vittima, piangendo, dando quasi le colpe alla sua compagna di non aver potuto vedere la bambina quanto avrebbe voluto. E questo è quello che deve essere anche valutato da tante giovanissime, nel capire. Questi sono dei grandi affabulatori”.

Il riferimento è certamente a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin tirata in mezzo al caso proprio per via della visibilità che ha riservato a Basciano.

La Bruzzone è tornata con le sue riflessioni lucide, ricordando ai telespettatori come si sarebbe comportato Basciano nel corso della sua partecipazione al reality Grande Fratello, commentando: