Basciano, caos su Verissimo dopo l’arresto: il confronto con Barbara d’Urso

L’arresto di Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha scatenato un’ondata di polemiche su Verissimo. Accusato di stalking nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, Basciano è stato condotto nel carcere di San Vittore, a Milano. Il caso, oltre a destare scalpore per la gravità delle accuse, ha messo nel mirino il programma condotto da Silvia Toffanin.

Basciano arrestato: bufera su Verissimo

Sui social, gli spettatori hanno attaccato duramente la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, accusandola di aver trattato con superficialità una situazione delicata. Il programma, nelle sue puntate più recenti, ha infatti dato ampio spazio alla relazione tra Basciano e Codegoni, presentandola come una semplice storia d’amore, senza approfondire le dinamiche conflittuali che, secondo le nuove rivelazioni, avrebbero richiesto maggiore attenzione.

Molti utenti hanno sottolineato che Verissimo avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione i suoi ospiti. Non si tratta di trasformare il programma in un’inchiesta giudiziaria, ma di assicurarsi che storie così complesse non vengano ridotte a un semplice gossip da rotocalco.

Come riportato dalle fonti giudiziarie, i segnali di una relazione tossica tra Basciano e Codegoni erano evidenti. Il comportamento del deejay era stato già criticato durante la sua partecipazione al GF Vip, ma nulla è stato fatto per evitare che la loro vicenda fosse trattata in modo frivolo.

Social in rivolta: “La d’Urso non avrebbe fatto così”

Tra le critiche più pungenti, emerge il paragone tra Silvia Toffanin e Barbara d’Urso. “Il trash di Barbara era palese, ma non avrebbe mai permesso a Basciano di giustificarsi così”, ha scritto un utente. L’accusa principale è che Toffanin abbia dato spazio a Basciano senza considerare la gravità della situazione, contribuendo a minimizzarla.

Ma Silvia Toffanin che dichiarò di aver letto messaggi aberranti di Alessandro Basciano rivolti a Sophie Codegoni come mai ha continuato a invitarlo a Verissimo romanticizzando questa storia? Poi il problema di Mediaset era Barbara D’Urso perché era trash. Io allibita. — MILLY. (@milly_955) November 22, 2024

Chissà cosa staremmo leggendo oggi se fosse stata Barbara d’Urso ad intervistare innumerevoli volte #Basciano ritenendolo solo “un uomo tanto innamorato”.

Invece è la Toffanin, la Piersilvia, la moglie del capo.

Quindi silenzio.#basciagoni #Verissimo — Matte051 – … (@matte051) November 22, 2024

Gli ospiti del salotto elegante di Silvia Toffanin. Ovviamente Barbara D’Urso ha ragione: il trash continua anche senza di lei.#AlessandroBasciano https://t.co/L9gPZmsmyy — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 22, 2024