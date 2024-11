La sorella di Basciano lo difende e attacca Sophie: “Si comportava come una diva di Hollywood”

Le accuse di stalking mosse contro Alessandro Basciano, ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, continuano a far discutere. Dopo l’arresto e le rivelazioni di Sophie Codegoni, anche la sorella di Alessandro, Giorgia Nicole, ha deciso di dire la sua. Durante una telefonata con Fabrizio Corona, riportata da Dillinger News, Giorgia ha espresso solidarietà al fratello, ritenendo le accuse contro di lui infondate.

La sorella di Basciano lo difende dalle accuse e attacca Sophie

“Sono scioccata, quello che ho sentito in televisione è assurdo. Accusare una persona così senza vedere tutto bene non è corretto”. Giorgia ha inoltre condiviso il dolore della famiglia: “I miei genitori sono mezzi morti, e il bambino non sa nulla. Non puoi dire a un bambino di otto anni una cosa del genere”.

Giorgia ha descritto il difficile rapporto tra la sua famiglia e Sophie Codegoni, che avrebbe mantenuto le distanze dal nucleo familiare.

Da quando è nata la bambina, Sophie non ce l’ha mai fatta vedere. Dice che non abbiamo lo stesso sangue. Non ha mai fatto vedere la bambina ai miei genitori né a me.

Le tensioni familiari sembrano aver avuto origine durante la relazione tra Alessandro e Sophie, con accuse reciproche che alimentano la complessità del caso.

Le accuse a Sophie: “Si comportava come una diva di Hollywood”

Secondo Giorgia, il comportamento di Sophie durante la relazione avrebbe contribuito a creare conflitti.

Fino a quando stava a casa, stavo bene. Poi ha cominciato a tirarsela come fosse la diva di Hollywood. Non c’è rapporto.

Ha poi aggiunto che la famiglia sta cercando di trovare una soluzione per gestire al meglio la situazione, senza però avere un dialogo con Sophie.

Le dichiarazioni di Giorgia Nicole aggiungono nuovi elementi al caso, ma le accuse contro Alessandro Basciano restano pesanti e ingiustificabili. Qualsiasi atteggiamento di Sophie, non giustificherà MAI tale violenza verbale e psicologica.