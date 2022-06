Le rivelazioni di due naufraghe all’Isola: “Ho baciato una donna”

E’ tempo di confessioni all’Isola dei Famosi, e nelle passate ore a svelare qualcosa sul loro passato sono state due naufraghe, Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger. Dopo aver confidato la cotta per Luca Daffrè ma aver poi preso successivamente le distanze per paura di soffrire, l’ex di Paolo Brosio ha svelato un lato inedito di sè.

Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger: le confidenze all’Isola

Secondo quanto ripreso dai colleghi di Biccy.it, la vincitrice de La pupa e il secchione show ha svelato di aver baciato in passato una donna: “Sì certo, l’ho fatto sì e più di una volta anche”, avrebbe ammesso.

Non per questo però sente il bisogno di mettersi addosso un’etichetta, “no, quello no, però è capitato di baciare delle ragazze”, avrebbe ribadito.

Ed a proposito di rivelazioni, anche Mercedesz Henger avrebbe ammesso di aver avuto in passato dei dubbi ma di averli ormai superati: