Riccardo Zanotti è diventato papà: gli scatti condivisi

Riccardo Zanotti è diventato papà. Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari ha condiviso sui social la prima foto insieme al suo bambino, sorprendendo i fan che non si aspettavano un annuncio così personale. Lo scatto, pubblicato sull’account Instagram della band, mostra il cantante mentre tiene tra le braccia il neonato, guardandolo con un’espressione colma di stupore e affetto. Un momento intimo che ha subito fatto il giro dei social, accompagnato dalla frase “Per favore non piangere”, scelta come didascalia.

L’immagine ritrae il piccolo sereno, avvolto e tranquillo mentre riposa sul petto del papà. Subito i follower hanno riempito il post di messaggi d’auguri e felicità, anche perché Zanotti ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, tanto che la maggior parte del pubblico non era a conoscenza dell’imminente arrivo del suo primo figlio.

Gli indizi individuati dai fan

Negli ultimi mesi alcuni fan avevano comunque intuito qualcosa, soprattutto dopo l’annuncio della pausa dei Pinguini Tattici Nucleari, arrivata al termine del tour che aveva registrato un enorme successo in tutta Italia. Uno stop che molti avevano interpretato come il preludio di una separazione artistica, ipotesi che Zanotti aveva definito “una colossale bufala”, spiegando che si trattava solo di una pausa necessaria.

Con ogni probabilità, la decisione è stata presa anche per permettergli di stare accanto alla compagna, Eugenia Borgonovo, durante la gravidanza. Ora che il piccolo è arrivato, la coppia può finalmente dedicarsi completamente a questo nuovo capitolo. Il nome del bambino non è stato ancora reso noto, ma non è escluso che venga svelato più avanti.

Per il momento, ciò che conta per Zanotti ed Eugenia è godersi la gioia del loro primogenito e il calore dell’affetto che fan e amici stanno dimostrando in queste ore. Un nuovo inizio che riempie di entusiasmo non solo la loro famiglia, ma anche tutti coloro che seguono la band con affetto.