Rebecca Staffelli rappresenta il volto giovane e fresco di questa edizione del Grande Fratello. A lei spetta il compito di raccogliere le voci del popolo social e portarle nel corso della diretta, facendo compagnia in studio al padrone di casa Alfonso Signorini e a Cesara Buonamici.

Di recente Rebecca Staffelli si è raccontata al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, svelando alcuni croccanti retroscena legati al Grande Fratello, la sua prima esperienza tv. Alla rivista ha svelato chi sono i concorrenti più commentati del momento:

Il podio assoluto ora vede protagonisti Mirko, Perla e Greta. Ma l’attenzione si sposta a fasi. Per esempio, sono state seguitissime anche le dinamiche tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Quando le è stato affidato il suo attuale ruolo, Alfonso Signorini le ha dato un importante consiglio:

Quello di essere me stessa: me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola. È più semplice essere veri che interpretare un ruolo.