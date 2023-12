Giuseppe Garibaldi piange al Grande Fratello: per quale motivo

Nella Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha recentemente vissuto un momento di sconforto scoppiando a piangere per un motivo preciso.

Il calabrese si è confessato con Monia, svelando le sue ultime preoccupazioni facendosi prendere dallo sconforto: “Sento l’ansia di non trasmettere un messaggio positivo. Non sono propenso ai conflitti, ma qui ho dovuto confrontarmi con discussioni e mi sono sentito vulnerabile”.

Il concorrente ha aggiunto:

Sara mi ha detto di tenere duro perché sono la persona più vera qua dentro. Mi dispiace perché c’è stato un periodo in cui, per uno o due mesi, è stata una lotta continua. Sapevo delle mie sicurezze ma non sapevo esprimermi, a parlare l’italiano correttamente ho sempre avuto difficoltà. Ho sempre parlato in dialetto.

Ho paura di non mandare un messaggio positivo. Non mi piace litigare, qui ho dovuto affrontare discussioni e mi sono sentito debole. Avevo paura di non saper prendere posizione, di non mandare messaggi buoni.