Greta Rossetti e Mirko Brunetti sono d’accordo? I due attuali concorrenti del Grande Fratello, secondo il popolo della rete, starebbero mettendo in piedi un teatrino programmato solo per hype.

Greta e Mirko sono d’accordo? Ecco i video: si parla di un piano

Dopo la rottura con Perla Vatiero e l’ingresso di Greta Rossetti al GF, gli estimatori del reality hanno incominciato a diffondere alcuni video mettendo in discussione Mirko e la sua ultima ex fidanzata (in ordine di ingresso).

Secondo i social proprio Greta, durante il suo primo ingresso nella Casa per parlare con il suo ex, le avrebbe fatto un segnale indicativo (dito sul naso) che lui non avrebbe recepito.

Ecco il VIDEO:

Ancora non capisco come nessuno abbia notato questo Si riferiscono al primo confronto Greta:” la prima che sono entrata così (dito sul naso) e tu dormi” A me sembra così chiaro che fosse un messaggio in codice

Stessa cosa di “Cagliari”

Di fatto al 1 incontro⬇️#perletti pic.twitter.com/sJ2hAcXRpx — ciao! (@personax03) December 7, 2023



Ma non finisce qui.

In un altro video condiviso dalla rete, Greta parla di un “piano” con Mirko: cosa ne pensate?