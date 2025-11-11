Raffaella Fico e Armando Izzo svelano il nome del loro bimbo

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno finalmente svelato il nome che daranno al bambino in arrivo. Dopo il gender reveal, durante il quale la coppia ha scoperto che il fiocco sarà azzurro, la showgirl 37enne e il difensore del Monza, 33 anni, hanno annunciato che il piccolo si chiamerà Vincenzo Jr., in omaggio al padre del calciatore, scomparso anni fa.

Per la Fico, già mamma di Pia, 12 anni, nata dalla relazione con Mario Balotelli, si tratta del secondo figlio. La bambina è entusiasta all’idea di diventare sorella maggiore. Per Izzo, invece, sarà il terzo figlio, dopo i due avuti dal precedente matrimonio.

La dura storia di Izzo

Il calciatore napoletano, cresciuto a Scampia, aveva raccontato in passato la sua infanzia difficile e il forte legame con il padre in un’intervista rilasciata a Cronache di spogliatoio nel 2023. “Lui, come si dice a Napoli, faceva ’o magliar’, partiva in macchina e vendeva biancheria. E mi portava a casa palloni da ogni città in cui andava. Quando tornava mi faceva un fischio, io scendevo coi miei cugini e mio fratello e giocavamo. Usavo scarpe nuove da 70 euro e mia madre si arrabbiava”, aveva ricordato.

Poi aveva aggiunto: “In 3 mesi la leucemia ce lo ha portato via e ci siamo trovati soli. O reagisci… E mia madre lo ha fatto: è una leonessa, crescere 4 figli e lavorare per 6 euro all’ora ci ha fatto capire tanto. È quello il vero amore verso chi vuoi bene. Quando ho comprato casa a mia madre mi sentivo un uomo realizzato, non c’è cosa più bella di dare una gioia a chi ami. Mi butterei da un balcone per loro”.

Il nome scelto, Vincenzo Jr., rappresenta quindi un tributo affettuoso e profondo al padre di Izzo, scomparso a causa di una leucemia fulminante.

Dopo la festa per il gender reveal, la Fico ha condiviso alcune foto insieme al compagno e ha scritto un messaggio pieno d’amore: “Auguro a tutti voi di trovare l’amore, quello vero che non si cerca, quando ormai hai rinunciato, eccolo che arriva, come un fulmine al ciel sereno e ti stravolge meravigliosamente la Vita, regalandoti emozioni uniche e mai provate prima…”.