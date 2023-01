Tra i volti noti che si sono presentati nella seconda puntata di The Voice Senior, oltre a Don Bruno c’è stato anche Peppe Quintale, celebre comico e speaker radiofonico, nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Nessuno dei giurati, però, lo ha riconosciuto.

Peppe Quintale ed il ‘caso’ a The Voice Senior

Peppe Quintale, napoletano d’origine, attualmente ha ammesso di vivere in Svizzera. In tanti conosceranno la sua carriera e la sua passione per la musica, ed oggi ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a The Voice Senior.

Quintale si è esibito sulle note di Alta Marea di Antonello Venditti, facendo girare solo Clementino che ha manifestato grande sorpresa. Stessa reazione quella avuta da Gigi D’Alessio che gli ha chiesto se davvero avesse più di 60 anni.

Incantati da questa versione inedita di Peppe Quintale#TheVoiceSenior pic.twitter.com/4j6i756Lgv — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) January 20, 2023

Per partecipare a The Voice Senior, infatti, bisogna essere un over 60, e da qui è scoppiato rapidamente sui social un piccolo caso proprio relativo all’età del partecipante noto.

Lo stesso Peppe Quintale ha replicato asserendo: “100 chili di peso ma 60 anni precisi”. In realtà l’ex naufrago ha compiuto 59 anni lo scorso 4 agosto (essendo classe 1963 compirà 60 anni tra sette mesi), ma come mai ha comunque potuto prendere parte al programma di Rai1?

In realtà non esiste alcun caso ed a parlare chiaro ci pensa il regolamento di The Voice Senior che tra i requisiti riporta:

[…] Aver compiuto alla data del 13 gennaio 2023, 59 anni.

Si suppone, dunque, che anche la registrazione sia stata compiuta dopo il 13 gennaio scorso. Ad ogni modo, per un pelo Peppe Quintale rientra regolarmente tra i concorrenti.