Quando inizia la nuova edizione di X Factor 2022? Quella che andrà in onda dal prossimo settembre sarà la sedicesima edizione del talent show musicale targato Sky ed a svelare la data di messa in onda è stato il video promo con protagonisti la conduttrice Francesca Michielin ed i giudici.

Quando inizia X Factor 2022? Tutto sulla nuova edizione

Un promo semplice, quello scelto per presentare X Factor 2022 e che vede sullo sfondo il brano “Rumore” di Raffaella Carrà. Un omaggio alla compianta artista ma anche una scelta che enfatizza ritmo ed energia, come quella che trapela dai quattro giudici.

Dopo aver vinto l’edizione del 2012 di X Factor, Francesca Michielin adesso indosserà i panni inediti di conduttrice. A lei si uniscono i giudici dell’edizione, ovvero Dargen D’Amico, Fedez – l’unico che in passato aveva già indossato i panni del giurato e che torna dopo quattro anni -, Ambra e Rkomi.

L’applauso del pubblico ed il selfie di rito anticipano l’esordio di X Factor 2022 che come emerge dal promo prenderà il via il 15 settembre prossimo, nel prime time di giovedì su Sky Uno.

Audizioni, Bootcamp, Last Call e Live Show saranno le tappe da seguire prima di conoscere il vincitore della nuova edizione visibile anche in streaming su NowTv. TV8 trasmetterà la differita delle Audizioni mentre come sempre la finale sarà in diretta.