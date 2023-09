Prima bestemmia al Grande Fratello? Claudio Roma è entrato nella Casa lo scorso venerdì sera e potrebbe essere già nei guai per colpa di una probabile imprecazione che sta facendo mormorare la rete.

Prima bestemmia al Grande Fratello? Il video che fa discutere

In tugurio insieme agli altri concorrenti, Claudio potrebbe avere bestemmiato, così come potete vedere nel video qui sotto: voi cosa ne pensate? A me non pare di sentire una imprecazione ma, qualora fosse, lo scopriremo lunedì sera.

Raga vi prego… ha bestemmiato?

Sentite anche voi quello che ho sentito io?#GF #grandefratello pic.twitter.com/k8n7dWPo6f — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 16, 2023

La scheda di Claudio

Claudio Roma ha 34 anni, è di Codigoro (Ferrara) e vive a Savio di Ravenna (RA).

È laureato in Veterinaria, settore ittico, ma nella vita ha sempre fatto tutt’altro e oggi è un piccolo imprenditore nel campo del wellness.

Da adolescente ha preso strade sbagliate e ha pagato per i suoi errori. Nella Casa vorrebbe conoscersi meglio.

Possiamo fare un applauso a Claudio tutti insieme #gf pic.twitter.com/1chbEVqb8q — NoMore (@veryverylate) September 17, 2023