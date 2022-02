E’ trascorsa una settimana esatta dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip e dal preferito svelato dai sondaggi, ma questa sera 14 febbraio, proprio nel giorno più romantico dell’anno, torna Alfonso Signorini ed il suo reality. Tutto pronto in vista di una nuova serata nel corso della quale scopriremo il nuovo preferito anche tra i tre nomi finiti al televoto.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Da qualche settimana si è registrato una sorta di cambio di tendenza al Grande Fratello Vip. Soleil Sorge ha perso in parte il suo primato per essere invece conquistato da altre donne della Casa. Cosa ci dicono gli ultimi sondaggi in merito?

Secondo i risultati del sondaggio ospitato dal portale Reality House, ad avere la meglio è stata questa volta Jessica Selassié, che balza al primo posto con il 33% delle preferenze, seguita da Sophie al 24% e solo terza Soleil al 17%.

Differenti i risultati del sondaggio presente sul portale Grande Fratello Forum, dove Soleil continua a detenere il primato ma seguita da Miriana e da Nathaly Caldonazzo.