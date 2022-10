Preferito Grande Fratello Vip 7: qual è il concorrente che spopola nei sondaggi online? In occasione della nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ed in programma per stasera 17 ottobre, scopriamo chi sono i concorrenti che più di altri sono riusciti ad entrare nel cuore dei telespettatori. Grazie ai sondaggi in rete possiamo farci un’idea sul preferito dopo la precedente puntata.

Preferito del Grande Fratello Vip: chi è

Nel sondaggio sul più votato tra i tre concorrenti del Grande Fratello Vip al televoto, Nikita si piazza al primo posto e lo stesso avviene anche nei nuovi sondaggi sul preferito del reality show di Canale 5. Tuttavia Edoardo Donnamaria resta ai piani alti della classifica e conquista il podio.

Il sondaggio ospitato da Reality House vede in cima alle preferenze Nikita con il 22% dei voti espressi, seguita da Edoardo al 14% e Antonella Fiordelisi al 13%, a pari merito con Antonino Spinalbese.

Ed ora diamo uno sguardo ai risultati del sondaggio accolto dal portale Grande Fratello Forum: in cima c’è Nikita, subito seguita da Antonino ed Edoardo. Appena fuori dal podio troviamo Antonella, Luca, George e Patrizia.