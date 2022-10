Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il più votato? Stasera lunedì 17 ottobre, torna una nuova puntata – la nona – all’insegna del reality condotto da Alfonso Signorini. L’ultimo televoto ha visto protagonisti tre nomi giovani del GF Vip 7: Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Giaele De Donà. Chi sarà il più votato dal pubblico da casa? Non ci resta che dare uno sguardo ai recenti sondaggi.

Grande Fratello Vip, sondaggi: il più votato

In apertura di settimana, il nuovo televoto del Grande Fratello Vip servirà a scegliere il preferito. Il concorrente più votato potrà godere dell’immunità ed avrà la possibilità di mandare al televoto uno degli altri concorrenti in nomination.

Il pubblico da casa sembra avere già le idee molto chiare su chi sarà il preferito della puntata di oggi 17 ottobre. Dai sondaggi emerge infatti una preferenza per Nikita che non dovrebbe affatto temere alcuna concorrenza. La Vippona non ha passato un bel periodo nella Casa.

Diamo quindi uno sguardo al primo sondaggio che è ospitato sul portale Reality House: in cima troviamo proprio Nikita, la più votata tra i tre con il 54% di preferenze, seguita da Antonino (34%) e poi Giaele (12%).

Ecco cosa dice invece il sondaggio presente su Grande Fratello Forum: cambiano di poco le percentuali ma non i risultati. Nikita è la preferita con quasi il 52% dei voti, seguita da Antonino (34%) e Giaele (13%).