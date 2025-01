Pierdavide Carone, la battaglia contro il tumore: cosa fa oggi dopo il successo di Amici

Pierdavide Carone sarà uno degli otto concorrenti di Ora o mai più, il talent al via questa sera, sabato 11 gennaio 2025, in prima serata su Rai 1. Conosciuto per la sua partecipazione ad Amici 9 e il successivo successo a Sanremo con Lucio Dalla, Carone ha vissuto un percorso personale e artistico intenso, segnato anche dalla battaglia contro un tumore.

Da Amici a Sanremo: la carriera di Pierdavide Carone

La carriera di Pierdavide Carone ha avuto inizio nel 2009 con la partecipazione a Amici di Maria De Filippi. Guidato da Grazia Di Michele, ha conquistato il terzo posto e il premio della critica giornalistica. Dopo l’esperienza ad Amici, Carone ha scritto il brano “Per tutte le volte che…”, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con Valerio Scanu. Nel 2012, ha partecipato nuovamente al festival con Lucio Dalla, esibendosi con il pezzo “Nanì”.

L’amicizia con Lucio Dalla e le ultime parole

Durante la collaborazione con Lucio Dalla, Pierdavide ha creato un legame profondo con il cantautore bolognese. “Stavamo facendo un lavoro che partiva da me e poi lui si sarebbe riappropriato di qualcosa,” ha dichiarato Carone. Le ultime parole di Dalla, “Non ti devi preoccupare di niente perché io ho visto oltre e tu sei destinato a fare questo nella vita,” sono rimaste un incoraggiamento indelebile per Carone.

La battaglia contro il tumore e il ritorno alla musica

Nel 2019, Pierdavide ha dovuto affrontare una diagnosi di tumore, un evento che ha temporaneamente interrotto la sua carriera. “Ero in tourneé per il brano ‘Caramelle’ quando ho scoperto il tumore,” ha raccontato. Dopo l’intervento e le terapie, Carone ha fatto ritorno sul palco nel 2020 con il singolo “Forza e coraggio!”.

Il rilancio a Ora o mai più

Dall’11 gennaio 2025 Pierdavide Carone tenterà di rilanciarsi con Ora o mai più, il talent condotto da Marco Liorni. Sarà un’opportunità per dimostrare nuovamente il suo talento e riprendere il posto che gli spetta nel panorama musicale italiano.