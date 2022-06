Perla Maria è diventata una vera ribelle. Come direbbero quelli gggiovani? Villain, giusto. Mamma Maria Monsè, intervistata tra le pagine del settimanale Vero dopo il Grande Fratello Vip, svela alcuni retroscena sul suo rapporto con la figlia.

Forse con lei in passato mi sono comportata troppo da amica, sbagliando, e così adesso faccio molta fatica a ottenere rispetto. E sapete qual è il problema più grande? Che in questa situazione mio marito non mi aiuta per niente, anzi, quasi dà ragione a lei.