Perché Una poltrona per due va in onda ogni 24 dicembre su Italia 1? Svelato il motivo: trama e curiosità

Che Vigilia di Natale sarebbe senza Una poltrona per due? Per questo motivo, anche quest’anno sabato 24 dicembre 2022, a partire dalle 21.25 Italia 1, vedremo il film cult della programmazione televisiva natalizia con protagonisti Dan Aykroyd e Eddie Murphy, egregiamente diretti dal buon John Landis.

Una poltrona per due, trama

Louis Winthorpe III è un ricco agente di cambio, membro della Filadelfia “bene”. La sua vita trascorre tranquilla tra l’appagante lavoro, le distrazioni con gli altolocati amici e la bella fidanzata; l’impiego presso la società Duke & Duke gli permette inoltre di vivere in una stupenda casa e di godere dei servigi del fedele maggiordomo Coleman.

Billie Ray Valentine è invece un insolente e imbroglione straccione, che mendica elemosina per strada simulando presunte menomazioni fisiche.

Le vite dei due si incrociano casualmente, quando Billie Ray viene arrestato a causa di un equivoco: in seguito a uno scontro fortuito in strada, Louis crede di essere aggredito dallo stesso e, spaventato, chiede l’intervento dei poliziotti.

L’episodio alimenta uno scambio di opinioni tra i proprietari della società per la quale lavora Louis, i fratelli Mortimer e Randolph Duke, tanto facoltosi quanto avari. Per verificare le loro discordanti tesi decidono di fare una scommessa tentando un esperimento: pongono Billie Ray Valentine in una posizione privilegiata, e allo stesso tempo fanno in modo che Louis, con la complicità di un influente e corrotto funzionario governativo, Clarence Beeks, perda tutto ciò che ha ottenuto nella vita.

Cast e curiosità

Nel cast di Una poltrona per due troviamo: Eddie Murphy (Billy Ray Valentine) e Dan Aykroyd (Louis Winthorpe III) nei panni dei protagonisti e Don Ameche (Mortimer Duke) e Ralph Bellamy (Randolph Duke) che prestano il volto ai perfidi fratelli Duke, nonché Jamie Lee Curtis (Ophelia) e Jim Belushi (Harvey).

Una poltrona per due è un film del 1983 diretto da John Landis. Uscito nelle sale cinematografiche statunitensi l’8 giugno 1983, data l’ambientazione natalizia, dal 1997 è diventata una tradizione della televisione italiana trasmetterlo nel giorno della vigilia di Natale.

Perché va in onda il 24 dicembre?

Dopo essere stato tramesso in diverse reti Mediaset, dal 2008, il film va in onda ogni 24 dicembre su Italia 1 (questo è il suo 25esimo anno). La direttrice di Italia 1 Laura Casarotto aveva giustificato il prolungarsi della tradizione in questa maniera:

Credo che Una Poltrona per Due funzioni perché a Natale vogliamo sentirci raccontare sempre la stessa storia: ai bambini si parla di Babbo Natale e anche i più grandi vogliono la loro storia.