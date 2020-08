La relazione d’amore tra Mariana Rodriguez e Simone Susinna è durata giusto un paio d’anni. I due, sono tornati alla ribalta dopo il gossip con protagonista Stefano De Martino. Il modello in questi giorni, ha anche presentato la nuova fidanzata, la modella spagnola Ana Moya Calzado.

Perché è finita con Simone? Per il suo egoismo. Ha deciso di andare a New York per lavoro senza nemmeno prima parlare con me. Quando mi ha telefonato per dirmi che stava rientrando e mi stava raggiungendo a Barcellona, gli ho detto che ormai non volevo più niente da lui. Spero che abbia successo.