Biagio D’Anelli sarà assente al Grande Fratello Vip perché ha preso il Covid. Proprio l’opinionista ha raccontato di avere la febbre alta ed ha invitato i suoi follower a fare il vaccino perché è importante.

In apertura il VIDEO con le parole di Biagio.

Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece chi sostiene, ancora, come Katia: “tanto per lei è un numero”, credo sarebbe necessario tacere. Non ha senso parlare se parlando non si fa altro che sbagliare. Io sono qui.