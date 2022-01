E’ un Biagio D’Anelli decisamente bollente quello che viene intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo desiderio di tornare in Casa per riabbracciare Miriana Trevisan (e non solo).

Biagio ha parlato anche della sua precedente relazione affermando che, con molta probabilità, sarebbe finita anche se non fosse entrato al GF Vip:

Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece chi sostiene, ancora, come Katia: “tanto per lei è un numero”, credo sarebbe necessario tacere. Non ha senso parlare se parlando non si fa altro che sbagliare. Io sono qui.