Patrizia Reggiani è una donna che ha fatto parlare di sé per il suo ruolo nell’omicidio di Maurizio Gucci, l’ex marito e erede dell’impero della moda. La Reggiani è stata condannata a 26 anni di carcere con l’accusa di essere stata la mandante dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci, ucciso il 27 marzo 1995 davanti al suo ufficio a Milano. Il movente del delitto neanche a dirlo, sarebbero stati i tanti soldi.

Chi è Patrizia Reggiani: la storia dell’omicidio di Maurizio Gucci

Patrizia Reggiani è nata a Vignola, in provincia di Modena, nel 1948. Figlia di un imprenditore edile, si è laureata in lingue e letterature straniere all’Università di Bologna. Nel 1972 ha sposato Maurizio Gucci, nipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre casa di moda.

La coppia ha avuto due figlie, Alessandra e Allegra, e ha vissuto una vita agiata tra Milano, Saint Moritz e New York. La donna era famosa per il suo stile elegante e sofisticato, ma anche per il suo carattere capriccioso e autoritario.

Nel 1985, Maurizio Gucci ha lasciato Patrizia Reggiani per Paola Franchi, una giovane interior designer. Il divorzio è stato ufficializzato nel 1991, dopo una lunga battaglia legale.

Patrizia Reggiani ha ottenuto una cospicua somma di denaro come assegno divorzile, oltre a due appartamenti. Tuttavia, la Reggiani non ha mai accettato la fine del suo matrimonio e ha continuato a nutrire un profondo astio verso l’ex marito e la nuova compagna.

L’incontro con Pina Auriemma

Nel 1992, Patrizia ha conosciuto Pina Auriemma, personaggio controverso. Si tratta di una sensitiva che si è offrì di aiutarla a risolvere i suoi problemi sentimentali.

In realtà, la Auriemma era una truffatrice che si è approfittata della fragilità psicologica della Reggiani per estorcerle ingenti somme di denaro. Fu proprio lei a proporle di eliminare fisicamente Maurizio Gucci, sostenendo che era l’unico modo per liberarsi dalla sua influenza negativa.

Fu proprio Pina Auriemma a cercare il killer dello stilista. Per il lavoro sporco, Patrizia Reggiani avrebbe pagato 600 milioni di lire a Pina Auriemma, che ne avrebbe trattenuto 400 per sé e ne avrebbe divisi 100 tra Cicala e Ceraulo, i due uomini che avrebbero dovuto uccidere Gucci.

Il piano fu messo in atto il 27 marzo 1995. Maurizio Gucci è stato raggiunto da Cicala e Ceraulo mentre scendeva dalla sua auto davanti al portone del suo ufficio in via Palestro, a Milano. Ceraulo gli sparò tre volte alla schiena e una volta alla testa, uccidendolo sul colpo. I due sicari fuggirono in moto, ma furono ripresi dalle telecamere di sorveglianza che contribuirono ad incastrarli.

Gli investigatori riuscirono così a risalire alla catena dei mandanti e degli esecutori del delitto Gucci. Patrizia Reggiani, Pina Auriemma, Orazio Cicala e Benedetto Ceraulo sono stati arrestati nel gennaio 1997 e processati per omicidio volontario aggravato.

Il processo si è svolto tra il 1997 e il 1998 davanti alla Corte d’Assise di Milano. Patrizia Reggiani ha sempre negato la sua responsabilità nell’omicidio di Maurizio Gucci, sostenendo di essere stata manipolata da Pina Auriemma e di non aver mai voluto la sua morte.

Il 3 novembre 1998, la Corte d’Assise di Milano ha emesso la sua sentenza: Patrizia Reggiani è stata condannata a 26 anni di reclusione, Pina Auriemma a 25 anni, Orazio Cicala a 29 anni e Benedetto Ceraulo a 26 anni. La sentenza è stata confermata in appello nel 2000 e in cassazione nel 2002.

Patrizia Reggiani oggi: ecco come vive

Patrizia Reggiani ha scontato la sua pena nel carcere di San Vittore a Milano, dove ha ottenuto alcuni benefici come i permessi premio e il lavoro esterno. Nel 2016, dopo aver scontato 18 anni di carcere, ha ottenuto la libertà condizionale.

Attualmente vive in un appartamento a Milano. Patrizia Reggiani è stata soprannominata dai media la “Vedova Nera” di Gucci, per il suo ruolo nell’omicidio del marito e per il suo abbigliamento sempre scuro. La sua storia ha ispirato diversi libri, film e documentari. Tra questi, il più recente è “House of Gucci”, un film diretto da Ridley Scott e interpretato da Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani e da Adam Driver nel ruolo di Maurizio Gucci.