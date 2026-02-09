Paolo Bonolis, una compagna dopo Bruganelli? Lui risponde

Paolo Bonolis è stato tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda domenica 8 febbraio. Nel salotto di Silvia Toffanin, il conduttore si è raccontato con il suo consueto mix di ironia e leggerezza, parlando dei nuovi progetti televisivi e lasciandosi andare anche a riflessioni più personali. Tra queste, non è mancato un passaggio sulla sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli.

Bonolis si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con Taratata, nuovo programma musicale che, in due appuntamenti speciali, ospiterà alcuni dei più importanti artisti della scena italiana. Durante l’intervista, però, a movimentare la conversazione è stato l’arrivo in studio del figlio Davide, che ha contribuito a rendere il clima ancora più scherzoso.

Tra battute e prese in giro, padre e figlio hanno giocato anche sulla loro somiglianza. “Beh è un bel ragazzo”, ha commentato Bonolis, mentre Davide ha ribattuto: “Di carattere gli somiglio, ma esteticamente no”. A quel punto il conduttore ha voluto sottolineare: “La madre è una bella donna eh”.

Il siparietto ha offerto a Silvia Toffanin l’occasione perfetta per spostare l’attenzione sulla sfera privata del suo ospite, chiedendogli se fosse solo. La risposta di Bonolis non si è fatta attendere ed è stata, come prevedibile, pungente: “Vuoi sapere che cosa faccio da solo?”. La conduttrice ha quindi chiamato in causa Davide, che ha rincarato la dose con una battuta: “No, Silvia, aiutami tu a trovargli una compagna. Ma lui dice che non ne vuole sapere”.

A quel punto è stato Bonolis a chiudere il discorso, ironizzando sul tema delle relazioni sentimentali: “Sembro un animale in cattività, ma perché mi devo accoppiare per forza. Ora vado a Uomini e Donne”. Silvia Toffanin ha provato a spiegare il senso della domanda, sottolineando l’importanza della compagnia, ma il conduttore ha rilanciato con una riflessione a metà tra provocazione e filosofia personale: “Non serve una compagna per diventare vecchi, ma bisogna trovare una compagna per rimanere bambini, è diverso”.