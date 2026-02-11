Pamela Camassa parla in diretta tv del suo nuovo amore

Pamela Camassa torna a parlare della sua vita privata e lo fa con il sorriso. Ospite della puntata del 10 febbraio de La Volta Buona, la showgirl toscana ha confermato il momento sereno che sta attraversando accanto al nuovo compagno, Stefano Russo, arrivato dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia.

Intervistata da Caterina Balivo, la 41enne è apparsa distesa e luminosa. Quando si è toccato l’argomento sentimentale, non ha avuto esitazioni: “Sono felice, sì”, ha dichiarato riferendosi alla storia con Stefano, che dura ormai da diversi mesi. La rottura con Bisciglia, resa pubblica a settembre 2025, aveva sorpreso molti: i due sono stati insieme per 17 anni e hanno sempre mantenuto grande riservatezza sui momenti difficili. Solo dopo l’annuncio si è saputo che la relazione era terminata già da tempo. Il conduttore, in seguito, ha scelto di non entrare nei dettagli delle cause dell’addio.

Nel corso della chiacchierata su Rai1, Pamela ha anche raccontato un retroscena curioso legato al Festival di Sanremo. Pur avendo pensato di rimettersi in gioco in ambito musicale, ha spiegato perché quest’anno non si è candidata: “Io avrei voluto fare la cantante. Ho detto: quest’anno quasi quasi mi ricandido a Sanremo, perché quando feci Miss Italia tantissimi anni fa, Scialpi mi scrisse una canzone. La canzone si chiamava ‘Ballo sola’. Non posso presentarmi perché non avrebbe senso”.

Un titolo che, vista la nuova relazione, stonerebbe con la situazione attuale. Su questo punto Caterina Balivo ha ironizzato: “Se l’anno prossimo a Sanremo (Pamela, ndr) canta ‘Io ballo da sola’, vuol dire che Stefano è stato frullato”.

Tra battute e confessioni, Pamela Camassa ha mostrato un volto sereno, lasciandosi alle spalle un capitolo importante della sua vita e aprendone uno nuovo, all’insegna della tranquillità e di un amore che oggi la fa sentire, come ha detto lei stessa, davvero felice.