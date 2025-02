Angelo Madonia: “Amo Sonia Bruganelli”, rivelazioni su Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli

Ospite del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, Angelo Madonia ha parlato apertamente della sua relazione con Sonia Bruganelli. Il ballerino ha dichiarato: “La amo. La nostra storia d’amore è in crescita, non abbiamo ballato insieme a Ballando con le Stelle per proteggere questa storia”. Questa scelta, dettata dalla volontà di separare vita privata e professionale, ha permesso alla coppia di consolidare il loro legame lontano dai riflettori.

La decisione di non ballare insieme a Ballando con le Stelle

Madonia ha spiegato che la decisione di non esibirsi in coppia con Sonia Bruganelli durante “Ballando con le Stelle” è stata presa per tutelare la loro relazione. “Conoscevo la macchina di Ballando e ho cercato di contribuire anche io a questa scelta di non ballare insieme”, ha affermato il ballerino. Questa scelta strategica è stata adottata per evitare che la loro vita sentimentale influenzasse le dinamiche del programma e per mantenere una chiara distinzione tra sfera privata e professionale.

Le tensioni con Selvaggia Lucarelli: critiche e polemiche

Durante l’intervista, Angelo Madonia ha affrontato anche il tema delle tensioni con la giurata Selvaggia Lucarelli. Il ballerino ha espresso il suo disappunto riguardo ai commenti della giornalista, ritenendo che spesso andassero oltre la valutazione delle performance: “Selvaggia fa dei commenti che vanno fuori l’esibizione e tutto il lavoro fatto in settimana”. Queste critiche hanno alimentato polemiche durante la sua partecipazione al programma, culminando in accesi confronti tra i due.

Madonia ha rivelato di aver appreso del suo allontanamento da “Ballando con le Stelle” attraverso la televisione, senza una comunicazione preventiva da parte della produzione. “Ho scoperto di essere stato fatto fuori da Ballando con le Stelle tramite la tv”, ha confessato. Questa modalità ha suscitato in lui sorpresa e amarezza, evidenziando una mancanza di trasparenza nei confronti dei partecipanti al programma.

Parlando della sua ex partner di ballo, Federica Pellegrini, Madonia ha sottolineato come, nonostante un buon rapporto durante il programma, i due non abbiano mantenuto contatti successivamente: “Umanamente parlando ci eravamo trovati, ma dopo la trasmissione non ci siamo più sentiti”.

Nonostante le difficoltà e le polemiche affrontate, Angelo Madonia ha affermato che rifarebbe tutto allo stesso modo. “Se rifarei tutto? Sì. Io a Ballando con le Stelle volevo parlare del mio lavoro, ma mi facevano solo battute sulla mia vita privata”, ha dichiarato.