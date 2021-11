Palloncini al GF Vip, indignazione del web: ecco per quale motivo – VIDEO

Ieri sera nella Casa del GF Vip per festeggiare il compleanno di Miriana Trevisan (a mezzanotte spaccata) hanno distribuito dei palloncini che i vipponi hanno fatto volare in cielo scatenando la giusta indignazione della rete.

Come ben sapete, i palloncini di plastica inquinano l’ambiente e possono uccidere numerosi animali. Gli internauti, quindi, hanno fatto notare questo aspetto nella speranza che lo staff del GF Vip abbia distribuito loro quelli biodegradabili.

I palloncini in cielo inquinano. Speriamo che presto siano permessi solo quelli biodegradabili. #gfvip

⚠️⚠️⚠️⚠️Attenzione a far volare i palloncini che inquinano e vengono mangiati dagli animali😩😭 Anche quelli “ecologici” si degradano cmq in pochissimi anni ma nel frattempo vengono ingeriti. #GFVIP

Egoman dopo che Aldo e Davide hanno scritto sui palloncini per le loro compagne, ovviamente egoman deve farlo anche lui, con frasi ad effetto e cercando di essere ben in vista! Sti uomo non riesce proprio ad essere spontaneo e sincero. #gfvip https://t.co/H29OYDnp62

— LadyB13 (@Betty36174919) November 7, 2021