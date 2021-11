Il malumore di Nicola Pisu ha avuto delle conseguenze anche sulla stessa Miriana Trevisan, in parte criticata ferocemente da alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? A quanto pare Katia Ricciareli e Soleil Sorge avrebbero rimproverato l’ex ragazza di Non è la Rai di aver fatto soffrire il ragazzo.

Sfogandosi con alcuni inquilini, Miriana Trevisan è scoppiata in lacrime esprimendo tutta la sua amarezza per le critiche ricevute ed asserendo:

Ma vi rendete conto? Sono stata l’unica ad averlo trattato da uomo, quando neanche sua madre l’ha trattato da uomo, io sì! Io gli ho detto prenditi le responsabilità, io non me la sento, provo attrazione ma oltre non solo, oh più di così?! Mi stanno massacrando! ‘Perchè hai 50 anni’, mi hanno detto. Chi? Katia e Soleil. E’ veramente crudele! Pensano solo a farci la paternale, educazione civica poi sono i primi a sbagliare!