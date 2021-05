Dopo le indiscrezioni sui palinsesti di Canale 5 per il prossimo autunno, arrivano anche quelle relative a Rai1. Cosa vedremo nella prossima stagione post estiva sulla rete ammiraglia di casa Rai? A svelarcelo è TvBlog.it che ci svela le indiscrezioni su ciò che potrebbero essere le future scelte del direttore Stefano Coletta.

Palinsesti Rai1, autunno: tutte le conferme e le novità

Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, grazie ad una serie di miglioramenti che hanno permesso di risalire anche con gli ascolti, si è guadagnato, conduttrice compresa, la conferma per la prossima stagione tv.

Confermatissimo anche Il Paradiso delle signore, forte degli ottimi risultati in termini di ascolti. Si conferma la conduzione in solitaria di Alberto Matano a La Vita in Diretta che in questa stagione ha contribuito a far salire gli ascolti della trasmissione del daytime di Rai1.

Scontata la riconferma per L’Eredità con Flavio Insinna. Dal prossimo settembre invece potrebbe essere rivista la formula di Unomattina mentre non cambia Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane. Va verso la riconferma anche E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici che nel prossimo autunno sarà impegnata anche nella prima serata del venerdì di Rai1 con The voice senior.

ItaliaSì si riconferma ma si sposta alle 14.00 per evitare la concorrenza di Verissimo, preceduto dalle varie Linee. A Sua Immagine farà da traino a L’Eredità. Conferme anche per i programmi Da noi a ruota libera, Unomattina in famiglia e Domenica in ed i relativi conduttori.

Per la prima serata, le novità di Rai 1 saranno Da grande con Alessandro Cattelan e lo show con Amadeus, in onda rispettivamente il mercoledì e il sabato (o venerdì). Tornano Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle ma anche le serate evento Prodigi e Telethon. Amadeus con I Soliti Ignoti super confermatissimo nell’access prime time.

A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per il prossimo autunno, in arrivo ad inizio giugno.