Palinsesti Canale 5 – E mentre gli amici di Dagospia dicono che Barbara d’Urso non riavrà la conduzione di Non è la d’Urso e Domenica Live, i colleghi di Blogo parlano di entrambi i progetti dopo il tonfo degli ascolti di Paolo Bonolis.

Palinsesti Canale 5, autunno: tutte le novità

Non può essere che conferma per Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci con la partecipazione del giornalista Francesco Vecchi. Conferma anche per Forum e Barbara Palombelli nel mezzogiorno di Canale 5, pure questo programma spesso e volentieri leader di fascia.

Il buon Hit di TVBlog prosegue con i palinsesti di Canale 5 per quanto riguarda la fascia oraria del pomeriggio:

Conferma anche per Uomini e donne di Maria De Filippi, i day time dei reality e talent in onda ovvero Grande fratello vip 6, Isola dei famosi e Amici, quindi avanti tutta anche per il Pomeriggio 5 di Videonews condotto da Barbara D’Urso.

Nel preserale ci sarà una “staffetta” tra Gerry Scotti e Paolo Bonolis mentre per quanto riguarda le news, si pensa anche ad un ritorno di Enrico Papi sempre in quella fascia oraria.

Confermati anche Verissimo e Amici di Maria con il daytime del pomeriggio.

Per quanto riguarda Barbara d’Urso, invece, secondo Blogo Domenica Live dovrebbe essere riconfermata mentre di sera la situazione è ancora “confusa”:

Si parte dalla domenica sera in bilico fra Paolo Bonolis (potrebbe essere riproposto Avanti un altro pure di sera abbinato ad un nuovo programma di varietà in seconda serata) e un ritorno di Barbara D’Urso.

Per la fascia prime time, tornerà il Grande Fratello Vip al lunedì e venerdì sera e il giovedì ci sarà spazio per Scherzi a Parte con Enrico Papi e poi All together now con Michelle Hunziker.

Il sabato ci sarà Tu si que vales mentre il martedì e il mercoledì in alternanza calcio e fiction TV.