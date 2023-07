Palinsesti Mediaset 2023/2024, cosa verrà trasmesso su Rete 4? Nel corso della presentazione, Pier Silvio Berlusconi ha parlato dei programmi di punta della rete Mediaset.

Spazio per l’arrivo di Bianca Berlinguer al martedì sera e nell’access di Stasera Italia (dove si alternerà con Nicola Porro alla conduzione).

La prima serata di Rete 4 vede aggiungersi ai titoli già famosi della settimana un nuovo programma condotto da Gianluigi Nuzzi, dal titolo Verità Nascoste.

Confermati: Quarta Repubblica, Fuori dal coro, Dritto e rovescio e Quarto Grado.

Abbiamo trasformato Rete 4 da canale per film e telenovelas in canale d’informazione. Entriamo nella fase 2 per allargare le prospettive e avere professionisti di peso.

Lei era il nostro ideale e ci siamo trovati d’accordo sulla linea. Avrà una sera su rete 4, di martedì presumibilmente. Alternata a Nicola Porro in altro giorno. Arriva con lei anche Mauro Corona.

Bianca Berlinguer? Ho instaurato un rapporto vero e di fiducia. Vogliamo essere più trasversali possibile.