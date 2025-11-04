“Pagliaccia!”, Cristiana vs Sara, le anticipazioni: un bacio e Flavio..

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione del 4 novembre 2025: scontri, baci e nuove coppie in formazione

Oggi, martedì 4 novembre 2025, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La puntata ha riservato molti momenti interessanti, tra nuovi sviluppi sentimentali, liti accese e alcune assenze che non sono passate inosservate. Ecco tutte le anticipazioni su ciò che è accaduto in studio tra i protagonisti del trono over e del trono classico come riportato da Lorenzo Pugnaloni.

Gemma Galgani cambia cavaliere, assenza di Agnese De Pasquale

La registrazione si è aperta con Gemma Galgani, che ha deciso di chiudere la conoscenza con Luigi. La dama torinese sta ora frequentando un nuovo cavaliere di nome Roberto e tra i due sembra esserci una buona intesa.

Momento di leggerezza in studio con Alessio Pili Stella, protagonista di un simpatico siparietto linguistico: sta uscendo con una donna di nome Yone e ha deciso di darle l’esclusiva. I due si stanno conoscendo meglio e sembrano molto affiatati.

Federico Mastrostefano continua la frequentazione con Marta, ma tra loro non è ancora scattato il bacio. L’ex tronista ha espresso qualche dubbio sull’interesse della dama, ma ha deciso di proseguire. In questa registrazione era assente Agnese De Pasquale. Tensione in studio anche tra Sebastiano Mignosa e Arcangelo: quest’ultimo è stato criticato dal pubblico e dagli opinionisti per il suo atteggiamento considerato troppo polemico.

Trono Over e Classico: scintille tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi, “Pagliaccia!”

La puntata è poi proseguita con la storia di Cristiana Anania, che ha ricevuto una sorpresa di compleanno da Ernesto Passaro. Tra i due è scattato un bacio durante l’esterna, ma la serenità è durata poco: in studio Cristiana e Sara Gaudenzi sono tornate a discutere animatamente. Sara ha accusato Cristiana di usare i commenti negativi dei social per attaccarla, mentre Anania le ha risposto dandole della “pagliaccia”. Cristiana ha poi avuto un piccolo confronto anche con Federico Cotugno, deluso perché da tre settimane non viene più portato in esterna. Assente invece Simone Bonaccorsi.

Sara, dal canto suo, è uscita con Andrea ma non c’è stato nessun bacio, anche perché l’incontro è avvenuto lo stesso giorno della sua esterna con Jakub, con il quale invece è scattato un bacio, mostrato nella precedente registrazione.

Flavio confessa la sua preferita, lite in studio e addio di una corteggiatrice, Ciro presente in puntata ma non è intervenuto, anticipazioni

Passando ai tronisti, Flavio ha sorpreso tutti dichiarando di aver baciato Nicole Belloni, con la quale si vede anche fuori dal programma. Tuttavia, il tronista ha ammesso di essere più attratto da Martina Cardamone, confessando che con lei sente “quel quid in più”. Non sono mancati momenti di tensione in studio: una discussione dai toni accesi, definita “a show napoletano”, ha coinvolto una corteggiatrice e Angela, un’altra pretendente di Flavio. Dopo il confronto, Angela ha deciso di autoeliminarsi. Ciro Solimeno era presente in puntata, ma non è intervenuto.