Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, non poteva restare in silenzio di fronte a quello che sta succedendo nella spiatissima Casa del Grande Fratello. Se, in un primo momento, ha sostenuto di buon grado la relazione della figlia con Edoardo Donnamaria, alla luce degli ultimi avvenimenti avrebbe deciso di fare un passo indietro.

Il padre di Antonella Fiordelisi interviene

Il padre di Antonella in passato non ha risparmiato le sue critiche più o meno velate nei confronti degli altri Vipponi, prendendo sempre, in modo incisivo, le difese della figlia.

Nelle ultime ore però è tornato a prendere posizione e lo ha fatto con una Instagram Story molto eloquente, con la quale ha voluto lanciare un altrettanto esplicito attacco alla produzione del GF Vip, il reality che ospita l’amata figlia.

L’uomo ha pubblicato il significato della parola “bullismo” per poi dire la sua: