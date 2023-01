Edoardo Donnamaria dopo essersi lasciato con Antonella Fiordelisi si è sfogato con Luca Onestini, svelando un retroscena particolarmente inquietante sulla sua fidanzata conosciuta al Grande Fratello Vip.

“Antonella è pericolosa”, Donnamaria vuota il sacco al GF Vip

“Non ricordo bene cosa diceva ma per un attimo ho avuto un lampo di terrore pensando che lei poteva inventarsi che… non so se è chiaro. Se tu colleghi che mi ha accusato di averle messo le mani addosso”, ha svelato Donnamaria.

Poi lo sfogo prosegue:

Questa è capace che in un momento di rabbia s’inventa che io l’ho menata. Lei piangeva dicendomi che ero aggressivo. Tra l’altro lei piangeva sotto le coperte, poi gliela levo ma non stava piangendo. E’ una pericolosa, per me è pericolosa. Perché in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso. Noi l’abbiamo fatto tutti i giorni qua dentro, tutte le sere. Una volta mi rifiuta dicendomi che non si fidava di me perché ero amico di Micol. Andiamo a letto, mi rifiuta dicendo che non si fida perché sono amico di persone che l’hanno bullizzata verbalmente. Poi facciamo pace, andiamo a letto insieme, iniziamo una roba. Ad un certo punto io mi fermo perché non ce la faccio…