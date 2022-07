Oroscopo Paolo Fox, weekend 9 e 10 luglio 2022: ecco le previsioni per tutti i segni

Siamo giunti nel secondo weekend di luglio 2022 con l’oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni: cosa dicono le Stelle per le giornate del 9 e 10 luglio? Non ci resta che scoprirlo grazie alle previsioni condivise dal noto e sempre attendibile astrologo nonchè volto televisivo e riportate anche dal sito Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 9-10 luglio 2022: previsioni segno per segno

Ariete: nel fine settimana secondo l’Oroscopo di Paolo Fox le stelle saranno vincenti. Bisogna avere fiducia nelle proprie capacità. Nel lavoro qualche dubbio soprattutto sabato.

Toro: la Luna opposta nel fine settimana rende difficile trovare a pieno degli spiragli di serenità. Situazione tesa soprattutto in amore nella giornata di sabato.

Gemelli: le giornate del 9 e 10 luglio sono buone per i sentimenti e per chi ha intenzione di dichiararsi. Giorni importanti anche per il lavoro.

Cancro: Luna favorevole rende il periodo interessante per l’amore, mentre sul lavoro è un periodo di grande trasformazione con qualche problema da risolvere.

Leone: Meglio mantenere la calma nel weekend. Sabato giornata di chiarimenti. Qualche opportunità in arrivo.

Vergine: Venere opposta porta qualche agitazione nei sentimenti. Le attività già avviate andranno alla grande.

Bilancia: Venere è in opposizione in queste due giornate. Le coppie saranno destinate a fare pace.

Scorpione: Cercate di farvi valere soprattutto nel campo dei sentimenti. Sul lavoro in arrivo giornate decisamente migliori. Giove neutrale per le questioni professionali.

Sagittario: Venere in opposizione porta a qualche polemica in amore. Sul lavoro ci sono nuovi incarichi importanti e chi lo desidera potrà trovare nuove strade.

Capricorno: Amore intrigante nel weekend in corso. La Luna favorevole sabato, tuttavia potrebbero non mancare delle indecisioni.

Acquario: Sabato e domenica prestate attenzione alle uscite di denaro. Piccoli disagi sul lavoro ma in generale periodo di grandi opportunità.

Pesci: Discussioni e situazione di generale nervosismo in questo fine settimana.