Oroscopo Paolo Fox, quali sono le previsioni dal 2 all’8 settembre 2023? Per scoprirlo basta sfogliare il nuovo numero del settimanale DiPiùTV in edicola da martedì, ma qui condividiamo le ultime indicazioni astrali del noto astrologo e volto tv, relative alle previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali, sia per i single che per le coppie. Come sempre, l’autorevole astrologo ha valutato la settimana di ciascun segno come difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica, svelando così i segni più o meno fortunati.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, previsioni dal 2 all’8 settembre

Ariete: la settimana si prospetta buona per questo segno. Alcune questioni potrebbero essere riesaminate per i single, mentre le coppie potrebbero sperimentare discussioni legate a motivi banali, ma risolvibili con facilità.

Toro: si preannuncia una settimana fantastica. Paolo Fox nel suo oroscopo avverte i single che la perfezione non è di questo mondo, mentre per le coppie, Venere sembra ancora ostile da giugno.

Gemelli: una settimana in arrivo tutto sommato discreta, ma promettente per i single, che potrebbero fare interessanti scoperte. Le coppie, al contrario, potrebbero attraversare un periodo difficile, quindi è meglio non portare i problemi del lavoro a casa.

Cancro: la nuova settimana si preannuncia positiva. Coloro che hanno avuto problemi devono dimenticare il passato e dedicarsi a nuove passioni. Per le coppie che convivono da poco, potrebbero emergere alcune discussioni.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: previsioni 2-8 settembre

Leone: una buona settimana si profila anche per i nati sotto questo segno. I single potrebbero reagire se qualcuno metterà in discussione le loro decisioni, mentre le coppie forti hanno un progetto da portare avanti.

Vergine: i prossimi giorni si preannunciano positivi per i nati sotto il segno della Vergine. Il desiderio di amore aumenta, ma potrebbe esserci qualche preoccupazione nel concedere fiducia a qualcuno. La maggior parte delle coppie potrebbe attraversare un periodo critico.

Bilancia: i nati sotto il segno della Bilancia possono aspettarsi una settimana fantastica. Per i single, ci sono state alcune distrazioni, mentre per le coppie, chi ha avuto problemi potrebbe avere l’opportunità di recuperare.

Scorpione: una settimana discreta in arrivo. Per coloro che sono single, potrebbe essere un momento agitato, mentre nelle coppie, potrebbe essere il momento di esprimere le proprie preoccupazioni al partner.

Oroscopo Paolo Fox prossima settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: la settimana si preannuncia discreta. Da giugno, Venere premia questo segno, e le stelle sembrano pronte a sostenere i progetti importanti delle coppie, nonostante possano esserci alcune sfide economiche.

Capricorno: si prospetta una settimana fantastica per i nati sotto questo segno. Entro la fine del prossimo mese, un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore per i single, mentre le coppie potrebbero sentirsi gravate dagli obblighi familiari.

Acquario: settimana discreta è in arrivo. I single dovrebbero evitare situazioni troppo stressanti durante le giornate di giovedì e venerdì, mentre le coppie stabili non dovrebbero agitare troppo le acque.

Pesci: la prossima settimana si prospetta discreta. I single potrebbero sperimentare un umore altalenante in questo periodo, mentre le coppie saranno prese da questioni legate al lavoro.