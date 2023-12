Qual è l’oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali? A stilare una classifica con le relative previsioni ci ha pensato Ada Alberti nell’ultima puntata dell’anno del programma La volta buona di Caterina Balivo. La nota astrologa è partita proprio dall’ultima posizione, ottenuta dal Sagittario. Toro, Capricorno e Cancro si sono piazzati sul podio.

Oroscopo 2024, classifica segni e previsioni di Ada Alberti

Sagittario: dall’inizio dell’anno fino a maggio, avrete l’opportunità di compiere notevoli realizzazioni sul fronte professionale. Potreste anche conquistare un incarico di rilievo. Chi si trova senza occupazione potrebbe ben presto trovarne una. Mettetevi all’opera. Gli astri vanno utilizzati, non il contrario. Inoltre, dedicatemi alle questioni familiari e domestiche. Sarà necessario prendere decisioni di grande importanza.

Pesci: dovete cercare di portare avanti e concretizzare quanto avete realizzato nel corso del 2023. Migliorate questa situazione. Sfruttate al massimo l’influsso positivo di Giove, magari per cambiare residenza o casa, e approfittate delle opportunità di crescita professionale. Potreste anche dover viaggiare più del solito per un incarico di lavoro di rilievo che dovete assolutamente cogliere al volo.

Leone: la prima parte del nuovo anno sarà impegnativa. Fate massima attenzione alle questioni finanziarie e cercate di preservare il lavoro, specialmente quello ottenuto fino a questo momento. Da giugno in poi, le cose andranno decisamente meglio, anche sul fronte sentimentale. Chi è single potrebbe incontrare l’amore attraverso le proprie conoscenze. Curate attentamente le relazioni sociali. Amore in abbondanza, soprattutto a luglio.

Vergine: se siete fidanzati o sposati, dedicatevi alla cura dei rapporti di coppia. I problemi potrebbero sorgere dalla sfera privata. Giove sarà positivo fino al 25 maggio. Risolvete eventuali questioni legate al lavoro o alle collaborazioni aziendali. Se è necessario rinnovare un contratto, assicuratevi che sia concluso entro la fine di maggio, poiché le cose potrebbero complicarsi successivamente.

Scorpione: sarà un periodo di massima trasgressione, con la possibilità di chiudere relazioni, soprattutto per coloro nati sotto questo segno. Attenzione ai cambiamenti nelle collaborazioni lavorative. Secondo l’oroscopo del 2024 di Ada Alberti, potrebbero sorgere nuove storie o giungere a una conclusione improvvisa.

Acquario: ci saranno ancora spese per la casa, ma da giugno in avanti troverete leggerezza e spensieratezza, tipiche del vostro segno. Possibili nuovi amori e arrivi di nuovi membri in famiglia, portando a maggiori responsabilità domestiche.

Gemelli: con l’ingresso di Giove nel vostro segno, dovrete prendere decisioni cruciali su cosa lasciare andare e cosa invece realizzare. Fate attenzione a questioni legali pendenti, e potreste perdere un punto di riferimento professionale da fine marzo alla prima metà di maggio.

Bilancia: finalmente vi riprenderete, anche sul piano finanziario. Bene l’amore e possibilità di realizzare progetti importanti che porteranno successo non nel 2024, ma l’anno successivo.

Ariete: le cose andranno particolarmente bene per voi dalla seconda metà del nuovo anno.

Cancro: sarete in modalità seduzione per tutto l’anno, con amore e successo grazie alle relazioni sociali da curare. Nuove amicizie si profileranno.

Capricorno: tutto sarà fantastico sotto ogni punto di vista. Amore, arrivo di nuovi membri in famiglia, scelte sentimentali importanti e possibili cambiamenti lavorativi che vi faranno crescere. Gli artisti e i creativi avranno successo nel loro lavoro.

Toro: con Giove transitante nel vostro segno fino al 25 maggio, avrete l’opportunità di rifarvi se siete stati penalizzati nel lavoro nell’ultimo anno.