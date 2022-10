Perché Orietta Berti indossa la parrucca? La confessione: “Ne ho 90!”

Ieri sera Orietta Berti, opinionista del Grande Fratello Vip, ha parlato apertamente della sua parrucca. Non tutti, forse, erano a conoscenza di questo particolare della celebre cantante. Ebbene sì: anche l’Orietta nazionale ne indossa una! Ma perché ha la parrucca?

La parrucca di Orietta Berti: ecco perché la indossa

Finora Orietta Berti non aveva mai ammesso di indossare una parrucca, dando quasi per scontato il fatto che lo facesse. Nulla di strano, sia ben chiaro. Sono in tanti i volti noti della tv che adottano questo metodo per avere sempre acconciature perfette in qualunque momento.

Nel caso specifico della Berti, stando ad alcune indiscrezioni riprese in passato dal portale DonnaMagazine, pare proprio che Orietta abbia scelto di indossare una parrucca per un motivo preciso: evitare di rovinare i suoi capelli veri ed il cuoio capelluto.

La sua popolarità ‘impone’ infatti di avere sempre un look impeccabile in ogni occasione e i numerosi trattamenti ai quali è chiamata a sottoporsi potrebbero, nel tempo, danneggiare la sua chioma. Da qui la scelta di indossare una parrucca.

Intanto, nella puntata di ieri del GF Vip, durante una piccola pausa rispetto alle vicende relative ai Vipponi nella Casa, Alfonso Signorini ha chiacchierato con la sua opinionista ed ha colto l’occasione per mostrare una foto postata sui social:

Stasera ho postato nel mio profilo Instagram ho postato questa mia foto. Ho trovato una delle parrucche di Orietta. Ma quante ne hai di parrucche?

La replica di Orietta non si è fatta attendere, con tanto di luogo comune sui suoi “amici gay” festosi e festanti:

Novanta, ma la metà le ho lasciate a Los Angeles perché me le metto quando sono là, perché là fan sempre le feste. Poi là i miei amici sono tutti gay, quindi i gay fanno sempre le feste.