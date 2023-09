Daniele Dal Moro si sfoga su Instagram confidando il suo desiderio: Oriana Marzoli fuori dal Grande Hermano Vip. Dopo l’annuncio e il successivo ingresso, il veneto ha avuto modo di volare in Spagna per fare una sorpresa alla venezuelana.

Daniele si sfoga su Instagram: “Vorrei che Oriana non restasse lì dentro!”

Daniele e Oriana purtroppo non si sono potuti vedere in diretta perché il Grande Hermano Vip ha messo alle strette la venezuelana: 12mila euro da decurtare dal montepremi in cambio di tre minuti con il suo fidanzato.

Oriana ha rifiutato ma nella notte ha ugualmente avuto modo di riabbracciare il suo fidanzato molto nervoso per il mancato incontro (durante la diretta ha bestemmiato minacciando di chiamare la polizia).

Come sta Daniele in questo momento? Tornato in Italia, pare che il veneto non stia vivendo affatto bene la distanza e, proprio per questo motivo, si è sfogato su Instagram:

Non sono felice, non va tutto bene. Non vorrei che restasse lì dentro. Dovete farvi i ca**i vostri perché non sapete nulla!