Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a catalizzare l’attenzione del pubblico anche in Spagna. La venezuelana è entrata nella Casa del Grande Hermano Vip ed ha già regalato numerose dinamiche trash sfamando tutti i social.

Daniele e Oriana, nuovo sfogo (senza senso): cosa è successo dopo l’incontro

Dopo aver rinunciato ad incontrare il suo fidanzato (avrebbe dovuto prendere 12mila euro dal montepremi finale), Oriana è scoppiata in lacrime accusando la produzione di non lasciarla in pace dopo la precedente esperienza con il GF Vip in Italia.

Tuttavia, qualcuno dovrebbe ricordare alla Marzoli che non gliel’ha prescritto il medico di entrare ed uscire da un reality all’altro (sì, lo ribadisco). Daniele Dal Moro, volato a Madrid solo per incontrarla, non l’ha presa bene ed ha bestemmiato in diretta.

Poi, secondo la rete, avrebbe anche rotto la porta del confessionale minacciando di chiamare la Polizia.

La produzione del Grande Hermano Vip, vista la sua agitazione, ha deciso di farli incontrare di notte e la notizia è stata documentata durante un programma spagnolo.

Nonostante questo, Daniele Dal Moro non si è accontentato proseguendo il suo sfogo sui social:

Per me tutto quello che sta succedendo è una follia… Anche che la mia ragazza sia ancora lì dentro. Ci tenevo solo a dire questo.

Daniele dovrebbe imparare a ridimensionare tutto. Nessuno sta costringendo Oriana a restare dentro quella Casa e, se vuole, può uscire quando lo desidera (pagando la penale, certo).

Ci sono persone nel mondo costrette a restare in posti in cui non vogliono eppure rimangono (quella è la vera follia). Impariamo a dare il giusto valore alle cose, per cortesia.