Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono incontrati stanotte. Il veneto, volato a Madrid per vedere la sua fidanzata, è stato bloccato dalla dura legge del Grande Hermano Vip che aveva imposto alla concorrente una condizione inaccettabile.

Coup de théâtre, Daniele incontra Oriana al Grande Hermano Vip

Oriana per vedere Daniele solamente tre minuti, avrebbe dovuto prendere 12mila euro dal montepremi finale (4mila euro al minuto) e, proprio per questo motivo, si è trovata costretta a rifiutare.

Dal Moro, ovviamente, l’ha presa bene.



L’ex vippone ha bestemmiato in diretta e, secondo i miei amici di Twitter, avrebbe anche preso a calci la porta del confessionale costringendo la Polizia ad intervenire.

Proprio per questo motivo, gli autori del programma si sono trovati costretti ad un incontro notturno tra i due per far rasserenare Daniele che sembrava più nervoso del dovuto.