Oriana Marzoli continua ad infrangere il regolamento del Grande Fratello Vip come una Reina che se la comanda. Per questo motivo, parla in spagnolo a favore di camera e fa delle rivelazioni shock (dal presunto cellulare di Antonino al cachet di Daniele Dal Moro).

“Ecco quanto si becca quello stronz*!”, Oriana svela il cachet di Daniele

Mentre si arrabbiava a favore di camera (lamentandosi di essere seguita dall’occhio indiscreto del reality show), ha parlato in spagnolo per qualche momento, svelando il presunto cachet del suo compagno di avventura:

Ho realizzato una navicella spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno sono io. Però quella che alza le montagne è quella che conta di più sono io non lo stupido di turno che si becca 8.000 euro al mese o alla settimana, come dice lo stronz*. 8.000 euro di cosa? Per dormire o per farti il cazz* di riposino? Stronz*!

Oriana, parlando di Daniele, ha basato tutto sul cachet svelando di essere lei la Reina che porta avanti la “baracca”.

Naturalmente è vero ma, di contro, se una persona ti piace davvero, non pensi di certo al suo presunto guadagno in un reality show: non trovate?

