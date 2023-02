A Luca Onestini, il discorso fatto in puntata da Sonia Bruganelli proprio continua a non andare giù. Nell’ultimo appuntamento, infatti, l’opinionista ha redarguito Oriana, accusandola di parlare spesso in spagnolo e di sferrare attacchi contro gli altri Vipponi.

Luca Onestini dalla parte di Oriana

Oriana già nel corso della puntata aveva fermamente respinto le accuse della Bruganelli, asserendo che le volte che si ritrova a parlare in spagnolo non ha mai offeso nessuno.

In merito alle conversazioni in lingua spagnola nella Casa del GF Vip, Onestini si è reso spesso e volentieri complice della venezuelana, ritrovandosi a conversare proprio con lei.

Nelle passate ore, Luca è tornato sull’argomento durante una conversazione con Donnamaria, ed ha preso le difese dell’amica:

E poi secondo me, anche quando ad esempio giochiamo a biliardo, quelle cazz*te che diciamo, tipo sta ‘puta bola’… poi la traducono come vogliono loro, hai capito? Secondo me… perchè è impossibile! Lei mai ha usato appellativi del genere riferiti alle persone. Mai! Quindi può essere che cambi il significato delle robe, invece che un impreco lo traduci come un insulto ad un’altra, è un altro discorso…

Nelle sue parole accusa velatamente la Bruganelli di non aver detto il vero?